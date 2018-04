Alt gennemrodet i Rødvig-villa

rødvig: En villa på Byvangen i Rødvig har været udsat for indbrud i perioden fra tirsdag 10. april til torsdag 20. april kl. 12. En havedør samt et vindue til bryggerset er brudt op, og der er spor af færden overalt i huset, inklusive loftet. Da beboerne kom hjem, fandt de et hus, hvor alt var gennemrodet - alle skabe og skuffer var åbnet og indholdet delvist tømt ud på gulvet. Et mågestel i porcelæn er meldt stjålet, men ellers mangler der overblik over tyvekosterne.