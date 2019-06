Modelfoto

Alle udvalg ruster sig til besparelser i det nye år

Stevns - 26. juni 2019 kl. 14:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring midnat faldt regeringsdannelsen i hak på Christiansborg, og det åbner nu langt om længe for, at der kan forhandles en aftale mellem den nye S-regering og Kommunernes Landsforening om rammerne for de kommunale budgetter i 2020.

Aftale eller ej, så forventer alle udvalg i Stevns Kommune at skulle igennem en barsk omgang for at finde rigtig mange millioner for at få enderne til at nå sammen, da der er i øjeblikket er langt flere udgifter end indtægter.

De to økonomisk tunge fagudvalg er i den sammenhæng Børn-, Unge og Læringsudvalget (BUL) samt Social og Sundhedsudvalget (SSU).

- Den økonomiske situation er fuldstændig ukendt uden en aftale mellem regeringen og KL. Og vi kan ikke blive ved med at tømme kassen, hvis der ikke bliver tilført nye midler. Derfor må vi gøre noget som økonomisk ansvarlige politikere og ikke bare sidde med hænderne i skødet. Alle er udfordrede, og vi kan ikke lukke en politisk aftale uden at kende rammerne. Derfor bliver vi nødt til at lade alle spareforslag stå åbne. Når det er sagt, så er der jo ikke noget, der er besluttet endnu. Men vi kan ikke bare lade stå til og lukke øjnene for de handlemuligheder, vi har. Det er ikke i nogens interesse, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for BUL.

På den baggrund har Socialdemokratiet og Venstres sammenlagt tre medlemmer i BUL sat flueben ud for, at 30 ud af 32 spareforslag, som forvaltningen har lagt frem, indgår i de videre budgetforhandlinger. Dansk Folkeparti og Enhedslistens repræsentanter i udvalget har stemt imod samtlige spareforslag, der over en bred kam rammer dagtilbud, skoler og SFO'er.

Der er blandt andet forslag om at øge lukkedagene fra 17 til 18 om året, at reducere normeringer i daginstitutioner med 1 procent samt at reducere andelen af uddannet personale i samme institutioner fra 65 til 60 procent. I den sammenhæng må man nu afvente og se, hvad de kommende minimumsnormeringer kommet til at betyde - det blev i nat et aftalegrundlag blandt støttepartierne til den nye S-regering, men er ikke nærmere defineret.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge onsdag 26. juni.

