Steen Møller og Bo Pedersen har henholdsvis været ansat i 35 år og i fem måneder. De roser arbejdspladsen for et godt kollegaskab og faglige udfordringer. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Alle er glade for at gå på arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle er glade for at gå på arbejde

Stevns - 24. november 2020 kl. 17:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Bo Pedersen fra Ballerup er den senest ankomne medarbejder på Solvang Maskinfabrik. Han blev efter tre måneders ledighed i foråret ansat 12. juni efter at have opslaget på Jobindex.

- Her er meget behageligt at være. Hvis man har det godt, er der ingen grund til at søge væk. Jeg har 70 kilometer på arbejde, men da jeg kører mod strømmen, er der ingen trafik på motorvejen, siger han.

Steen Møller bor i Fensmark, som ligger 35 kilometer væk. Tidligere boede han i Lyderslev, som kun er et par kilometer borte, men han valgte at beholde sit arbejde. Med sine 35 år i firmaet er han nu den ældste i anciennitet.

- Jeg har haft tre chefer og mange forskellige arbejdsopgaver og mange gode kolleger. Og nu har jeg fået titel af produktudvikler, siger han.

Kenneth Pedersen fra Karise har været på virksomheden i halvandet år. Med blot otte kilometer på arbejde er han én af de ansatte med kortest transporttid.

- Tidligere pendlede jeg til København hver dag, men jeg blev træt af trafikken. Her har jeg fået en fin arbejdsplads med gode kolleger og nok at lave. Det er dejligt, selv om det i perioder kan være lidt hektisk at nå det hele, siger han.

Casper Birk fik svendebrev som maskinarbejder 25. december 2019 efter at være uddannet på Solvang Maskinfabrik. En måned senere ringede telefonen med et tilbud om fast arbejde. Nu kører han de 48 kilometer fra Næstved hver dag og er glad for det.

- Jeg kendte jo mange af folkene fra min lærlingetid. Vi har det godt, og det viser sig i form af, at der er kommet mange nye ansatte på arbejdspladsen. Som nyuddannet får du lov til at prøve en masse spændende ting, som der ikke er plads til på de store arbejdspladser, siger han.

Martin Olsen er produktionsleder og har været på arbejdspladsen i 28 år. For 12 år siden flyttede han til Allerød og fik dermed hele 90 daglige kilometer på landevejen - hver vej.

- Man må køre efter kærligheden, siger han og lader det stå åbent, om det er kærligheden til jobbet eller i hjemmet, som han hentyder til.

Han tilføjer dog straks, at »vi har en god arbejdsplads, hvor vi har det godt med hinanden«.