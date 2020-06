Alkoholikere fejrer jubilæum

I år er det 85 år siden, at sammenslutningen: Anonyme Alkoholikere (AA) blev stiftet. Det fejres med et åbent møde på onsdag 10. juni kl. 19-20 i konfirmandstuen ved Sankt Katharina Kirke.

Lokalafdelingen i Store Heddinge har to hold af tørlagte alkoholikere, der hver for sig mødes to gange om ugen. Det ene hold begyndte i september 2001 og det andet i august 2008. Efter en årrække i 3F-Huset på Bjælkerupvej mødes grupperne nu i nordfløjen på Sankt Katharina Kirke.

Møderne er normalt kun for gruppens medlemmer, hvor man optræder anonymt og under tavshedspligt. Under coronakrisen har møderne været suspenderet, men den lokale AA-afdeling håber, at en lempelse af forsamlingsforbuddet vil gøre det muligt at mødes igen fra næste uge.