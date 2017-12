Den nuværende Aldi-bygning skal rives for at give plads til en dobbelt så stor butik på hele 1.500 kvadratmeter, der kommer til at ligge på langs ad Rengegade. Foto: Erik Nielsen

Aldi bygger ny butik - alt rives ned

Der er sat gang i en lokalplanproces samt et nyt kommuneplantillæg for at gøre plads til en ny dagligvarebutik i Store Heddinge på cirka 1500 kvadratmeter i Rengegade på arealerne, hvor Aldi og Bent Møllers møbelbutik i øjeblikket har til huse. Projektet kan da også føres tilbage til netop Aldi, selvom det er Edvars & Edvars Arkitekter, der på vegne af Linderberg Group A/S søger om at komme i gang med et nyt kæmpe byggeri på de to grunde.