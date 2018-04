Aktuel udstilling om atombomben

Hvis man forestiller sig, at nogen smed et sovjetisk mellemdistancemissil med atomvåben fra 70'erne i luften over Stevnsfort - hvad der var for nogle har været en særdeles realistisk trussel - så ville det øjeblikkelige dødstal være 5.460 personer. Andre 19.260 personer ville blive såret eller få varige mén i en radius, der dækker det meste af Stevns Kommune. Tallene kan variere alt efter hvor højt over jorden, at bomben smides, og vindretningen på det tidspunkt, at sprængningen udløses.