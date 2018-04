Aktivt jubilæumsår i Kulturloftet

De mange aktiviteter er imidlertid kun i begrænset omfang dækket ind via kommunale støttekroner, og det fik et medlem på generalforsamlingen til at opfordre til en forhøjelse af det faste tilskud fra kulturpuljen, da det ikke har været reguleret i mange år. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen af samme grund har bedt om en forhøjelse af tilskuddet, men udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme har valgt at fastholde bevillingen på det nuværende niveau.