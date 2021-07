Se billedserie - Jeg lever efter devisen om, at man skal leve i nuet: Dét, der skete i går, er fortid, og det, der sker i morgen, ved jeg ikke noget om, lyder den enkle leveregel fra Ebert Pedersen. Foto: Kathrine Harvey

Aktiv pensionist med mange kontakter i lokalsamfundet

Stevns - 08. juli 2021

Sig navnet: Ebert Pedersen - og straks vælder minderne op.

Ebert var manden på rådhuset, som man henvendte sig til, når man skulle have styr på kildeskatten.

Ebert var formanden for Diabetesforeningens lokalafdeling på Stevns.

Ebert var pressemanden i Stevns Friluftsscene - og ikke mindst amatørskuespilleren, der har påtaget sig et hav af roller på scenen i Boestofte hver sommer.

Ebert er fremdeles aktiv i HK Køges seniorklub, der laver arrangementer og ture for sine pensionerede medlemmer.

Ebert er også manden, der gerne give en hjælpende hånd, når Ældre Sagens medlemmer mødes for at få undervisning i it.

Plus en hel del mere. Derfor har han en stor bekendtskabskreds, som utvivlsomt gerne vil ønske ham tillykke, når han på lørdag 10. juli runder 80 år. De må bare vente lidt, for han er bortrejst på dagen. Seniorklubben har på dagen arrangeret en tur til Ærø, hvor fødselaren har inviteret sin familie med.

Indførte kildeskatten

Ebert Pedersen havde været 12 år i flyvevåbnet i Vedbæk, hvor han var kontraktansat, og han benyttede meget af den civilundervisning, som flyvevåbnet tilbød til netop deres kontraktansatte.

Det blev først til en uddannelse som ejendomsmægler, og da den var i hus, tænkte han, at det nok var meget godt også at få en uddannelse inden for økonomi. Senere tog han også en diplomprøve i økonomisk administrativ linje på Danmarks Forvaltningshøjskole - det var efter, at han havde fået ansættelse i den gamle Stevns Kommune.

Her fik han bogstaveligt talt ansvaret for at indføre kildeskatten på Stevns. Det var ham, som blev kontaktpersonen til de lokale arbejdsgivere, som med Folketingets forlig om kildeskatteloven nu fik ansvaret for at indbetale de ansattes skat.

Ansættelsen fik Ebert og hans hustru gennem 48 år: Jytte til at flytte til Rødvig, hvor de bor den dag i dag. Mens han gik på arbejde, gik hun hjemme og passede deres datter: Charlotte. Hun er enebarn og mor til Eberts og Jyttes to børnebørn, som i dag er 24 og 26 år.

Glad når noget lykkes

Fødselaren lever efter devisen, at man skal gå helhjertet ind i det arbejde, som man binder sig til. Man kan ikke love noget, hvis man ikke kan holde det, forklarer han:

I de senere år har han været ramt af sygdom, da han fik et nyt knæ. I forbindelse med operationen pådrog han sig stafylokokker, som satte den ellers så aktive mands liv på pause for en tid. Nu går det helt godt igen, men han har dog droslet ned for nogle af aktiviteterne.

Det gælder bl.a. i Stevns Friluftsscene, hvor han gennem årene har taget en lang række små og store roller ved såvel de store sommerforestillinger på amfiscenen i Boesdal som ved julespillene på Harmonien. Tænk på karakteren som kejser Joseph i Sommer i Tyrol for ikke at tale om lovens lange i Midt om natten. Det var stjernestunder, som er savnet i denne sommer, hvor coronaen fortsat spænder ben for løjerne.

- Jeg har bare været glad for at være med, når noget er lykkedes. Jeg lever efter devisen om, at man skal leve i nuet: Dét, der skete i går, er fortid, og det, der sker i morgen, ved jeg ikke noget om. Jeg kan bare håbe på, at det bliver noget godt, som Ebert Pedersen sagde til denne avis for 10 år siden, da han rundede de 70 år.