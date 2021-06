Johnny Andersen - forlader formandsposten i Hårlev Borger- og Erhvervsforening til den kommende generalforsamling. Foto: Henrik Fisker

Aktiv forening skal finde en ny formand

Stevns - 02. juni 2021 kl. 06:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Hårlev Borger- og Erhvervsforening skal have ny formand. Den nuværende og mangeårige formand for foreningen: Johnny Andersen meddelte i weekenden, at han trækker sig på generalforsamlingen sidst i august.

- Jeg har været med i mange år nu, og nu synes jeg, at tiden er inde til at neddrosle det frivillige arbejde, selv om det ikke er en nem beslutning at tage. Men det er nok et passende tidspunkt, da vi nu skal i gang med opstart efter corona, og så kan der komme nye og måske yngre kræfter til med nye mål og ideer, siger han.

Johnny Andersen påpeger, at det at være formand for en borger- og erhvervsforening ikke kun handler om at afholde nogle aktiviteter i byen.

- Der er mange opgaver i dagligdagen, hvis man vil skabe et sammenhold og udvikle byen eller området. Jeg tror på, at den bedste trivsel og udvikling for en by er samarbejde mellem diverse foreninger og erhvervslivet m.fl., siger han.

Den afgående formand understreger, at det har været sjovt med mange spændende opgaver gennem årene, og at han ikke smækker med døren.

- Jeg må bare sige, at jeg er løbet tør for strøm, og min virksomhed kommer jo i første række, og også på den private side kunne der nok også bruges mere tid, siger Johnny Andersen.