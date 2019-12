Knud Freitag - fylder 80 år fredag 27. december. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Aktiv entreprenør runder 80 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktiv entreprenør runder 80 år

Stevns - 25. december 2019 kl. 07:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er én af de mest erfarne erhvervsdrivende på Stevns, der 3. juledag holder rund fødselsdag. Vel at mærke med en alder, hvor de fleste af hans jævnaldrende for længst har sagt stop.

Knud Freitag har nærmest været med, så længe nogen kan huske. Til næste fejrer virksomheden: K. Freitag med adresse på Lejerstoftevej i Lyderslevs nordlige udkant 60 års-fødselsdag - stadig med grundlæggeren ved roret. Nu fylder han 80 år og er still going strong - for hvad skulle han ellers lave?

- Jeg tror, at folk næsten slår sig selv ihjel, hvis de går på pension og ikke har andet at lave. Så er der ingen, der spørger dig om noget - ingen, der har brug for dig mere. Det kunne jeg ikke tænke mig, sagde Knud Freitag til avisens udsendte, da han i 2014 fyldte 75 år.

Så den store entreprenørvirksomhed med omkring 30 mand ansat holder skruen i vandet. Knud Freitag er stadig aktiv i firmaet - men han får god hjælp af sine to sønner. Jens Freitag er civilingeniør og god til at finde fejlene på tegningerne. Poul Freitag er uddannet kloakmester og maskintekniker. De to går ude på byggepladserne og har styr på, at alt kører, som det skal.

Opture og nedture

Virksomheden har haft både op- og nedture gennem sine snart 60 år. Byggekrisen i 1980'erne betød, at firmaet nogle år røg ned på halv omsætning. Men det kom hurtigt op igen, og allerede få år senere måtte Knud Freitag sige nej til flere opgaver, fordi der ikke var tid til at udføre dem.

Værre så det ud i 2013, da firmaet mistede 10 millioner kroner i kølvandet på konkursen hos Pihl & Søn. Det var skidt, for det kom oven i et andet tab på omkring tre millioner efter Roskilde Bank-skandalen.

Når han har klaret sig trods modgang, hænger det - ifølge ham selv - sammen med den måde, som virksomheden drives på.

- Det sjove er ikke størrelsen på opgaverne, eller hvor mange penge vi tjener. Det vigtigste er at få lavet tingene på en ordentlig måde. Så ringer der en gammel kone og siger, at hun har så meget vand stående ude foran sin garage. Så er det en udfordring at hjælpe hende med det problem. Det er vigtigt, at vi kan se vores kunder i øjnene, siger han.

Mit liv er mit arbejde

Knud Freitag indrømmer gerne, at hans liv er hans arbejde. Han bruger ikke megen tid på andre gøremål - ud over interessen for de gamle traktorer, som står opmarcheret ved siden af hinanden i laden på grunden.

- Min far var sognerådsformand i Frøslev, og det tog så meget af hans tid, at jeg lovede mig selv, at det ville jeg aldrig være. Det plagede min far, at folk hele tiden kom og klagede over, at de ikke fik nok i understøttelse, eller at andre havde fået mere. Der er så megen misundelse til, og det har jeg aldrig brudt mig om, siger Knud Freitag som begrundelse for, at han altid har holdt sig ude af politik og foreningsarbejde.

Fødselsdagen fejres med åbent hus i Frøslev Forsamlingshus fredag 27. december kl. 11-16.