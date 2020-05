Aktiv Sommer er kun en skygge af sig selv i år, men selvom flere hold er aflyst på grund af corona-krisen, er der dog også flere hold, der gennemføres. Arkivfoto

Aktiv Sommer i reduceret udgave

Stevns - 29. maj 2020 kl. 11:52

Det bliver med færre aktiviteter for børnene i Aktiv Sommer i år. Tilmeldingen åbner på tirsdag 2. juni klokken 10 - og man kan forvente, at der bliver rift om pladserne, da cirka en tredejdel af programmet i Aktiv Sommer er aflyst på grund af corona-krisen.

Situationen med corona får dermed også betydning for årets Aktiv Sommer-program. Nogle af de ellers planlagte aktiviteter bliver i år aflyst, mens andre stadig er mulige at gennemføre.

Programmet for Aktiv Sommer 2020 ligger klar på kommunens hjemmeside, stevns.dk, men bliver i år ikke omdelt på skolerne.

I programmet er samtlige aktiviteter listet, både dem, der gennemføres og de aktiviteter, som er blevet aflyst. Således bliver der for eksempel ingen aquacamp i Stevnsbadet i år, ligesom gymnastik, westernridning, floorball, golf samt sejlads også er at finde blandt de 20 aflyste hold fordelt på i alt 14 aflyste aktiviteter.

Heldigvis er der 20 andre aktiviteter, som godt kan lade sig gennemføre. Langt de fleste er udendørs og tæller både badminton og tennis samt natur og dyreliv. Man kan også bruge sine kreative sider på eksempelvis billed- eller skriveaktiviteter - eller filosofere over Peter Plys. Og så bliver flere aktiviteter på og ved havet gennemført, blandt andet DGI's Ocean Rescue Camp og forskellige fisketure.Endvidere er der mulighed for at blive klogere på så vidt forskellige emner som affald og papegøjer.

Først-til-mølle

Årets Aktiv Sommer vil naturligvis følge myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, hvilket har medført betydeligt færre aktiviteter og desuden et begrænset antal pladser. Der henstilles derfor til, at man ved tilmelding også tænker på at give sine kammerater muligheden for at deltage.

Tilmeldingen til årets Aktiv Sommer åbner tirsdag 2. juni klokken 10 og lukker igen søndag 14. juni 2020 ved midnat.

Tilmelding kan kun ske online og foregår via stevns.dk og foregår efter 'først til mølle'-princippet.

Skulle det blive nødvendigt at melde afbud, så gør det gerne i god tid, da det kan give en anden mulighed for at deltage i stedet. Vær opmærksom på, at afbud skal ske til kontaktpersonen på aktiviteten og at deltagergebyret ikke refunderes.

For at kunne deltage, skal man være i alderen 6-18 år og bo i Stevns Kommune.

I årets program tages der forbehold for corona-situationen, og således afholdes Aktiv Sommer under forudsætning af sundhedsmyndighedernes godkendelse og anbefalinger. Ændringer og aflysninger kan forekomme.