Aktiv Sommer efterlyser aktører

- I Stevns kommune anerkender vi de frivilliges store indsats, og der skal derfor lyde en stor tak til alle, der hidtil har været med til at gøre sommerferierne sjove, spændende, udfordrende og ikke mindst aktive for alle vores skolesøgende børn. Vi håber igen i år at kunne tilbyde vores børn en bred palette af sjove sommerferieaktiviteter og opfordrer derfor alle foreninger, aktører m.v. til at tænke anderledes, kreativt og ikke mindst i børnehøjde. Aktiv Sommer er en enestående mulighed for at gøre reklame for foreningens aktiviteter og oplagt mulighed for at hverve nye medlemmer, lyder det fra Kultur & Fritid.