Tennis, fodbold, vandsport og en masse kreative udfoldelser - 47 tilbud i alt har kataloget Aktiv Sommer 2019 at byde på. Tilmeldingen starter mandag 27. maj klokken 10 og løber frem til mandag 10. juni ved midnat. Privatfoto

Aktiv Sommer: Mandag starter tilmelding

Stevns - 26. maj 2019 kl. 10:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge på Stevns kan igen i år vælge mellem et utal af aktiviteter at kaste sig over i løbet af den lange sommerferie, hvor skolens bånd ikke snærer. I Aktiv Sommer-kataloget er der i år hele 47 forskellige tilbud at vælge imellem - og ved flere af dem skal man være tidligt ude for at sikre sig en plads.

Derfor er det også godt at vide, at tilmeldingen starter på mandag 27. maj og løber frem til 10. juni. Det er muligt at tilmelde sig på stevns.dk. Tilmeldingen starter præcis klokken 10 og lukker igen mandag 10. juni ved midnat, og tilmelding kan kun ske online via kommunens hjemmeside, hvor der er en indgang fra forsiden på www.stevns.dk igennem hele perioden.

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet, og i år er der ud over masser af vandsportsaktiviteter og anden sport også mere kreative sysler som billedværksted, blomsterdesign, fotografi og tegning af figurer. Kataloget kan man finde på biblioteket eller på stevns.dk.

Aktiv Sommer er kendt for at give børn og unge en mulighed for at få spændende, indholdsrige og udfordrende dage sammen i sommerferien. Det sprudlende foreningsliv på Stevns er garant for at give ungerne et værdifuldt minde for livet - og måske endda virke så tiltrækkende på de unge mennesker, at der kommer nye medlemmer ud af det.

Tilbuddet gælder alle skolesøgende børn i Stevns Kommune, og det giver samtidig foreningerne en unik chance for at præsentere, hvad det er, de står for.

Nogle aktiviteter spænder over flere dage, men de fleste bliver starter og slutter på samme dag.