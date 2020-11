Aftale om at flytte station nordpå vedtaget

Den aftale foreligger nu, og blev politisk godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen her til aften. 15 stemte for og fire imod. Dansk Folkeparti og Nyt Stevns stemte imod, mens resten stemte for.

I september gav Stevns Kommune og Region Sjælland hinanden håndslag på at arbejde frem mod en juridisk bindende aftale med henblik på at etablere en ny Rødvig Station.

Det er i den sammenhæng vigtigt at nævne, at forudsætningen for aftalen effektueres, det er, at der kan findes penge til lægge nye skinner på Østbanen.

Læs meget mere om debatten i den sammenhæng i morgendagens reportage fra aftenens møde i kommunalbestyrelsen.

Med aftalen arbejder Stevns Kommune, Region Sjælland og Lokaltog A/S sammen om at etablere en ny Rødvig Station nord for Vemmetoftevej.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et bredt politisk flertal for at etablere en ny Rødvig Station, for det har været et ønske politisk og blandt rødvigborgerne i mere end 40 år. Med denne aftale glæder jeg mig over, at vi kan være med til at styrke Østbanens fremtid og samtidig får store muligheder for byens udvikling. Området kan endelig blive et tilgængeligt rekreativt område for alle kommunens borgere og vores turister, udtaler borgmester Anette Mortensen i den pressemeddelelse kommunen sendte ud her til aften umiddelbart efter mødet.

Hun tilføjer:

- I 2016 lavede vi en udviklingsplan for Rødvig sammen med byens borgere. Her var flytning af stationen et stort ønske lige som udvikling af den grønne, rekreative kile ned gennem byen, hvor jernbanesporet løber i dag. Det område kan blive en grøn perle for borgerne midt i byen samtidig med, at stationen får en mere central placering, så vi kan udvikle den kollektive trafik.