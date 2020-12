Daniel Gottrup (t.v.), der er centerchef for børn- og læringsafdelingen i Stevns Kommune står her sammen med Joakim Rex Blanckschøn, der er faglig sekretær i BUPL. Imellem sig har de en underskrevet aftale om rammevilkårene for pædagogernes arbejde på de stevnske skoler. Privatfoto

Aftale med pædagoger styrker fagligheden på folkeskolerne

- Aftalen med BUPL er en ramme for vores løbende og systematiske opfølgning af vilkårene for vores pædagogiske personale på tværs af vores tre skoler, og så er det en markering af, hvor vi har en fælles praksis, og hvor det fortsat er lokale vilkår, som gælder, siger Daniel Gottrup om aftalen, der er Stevns Kommunes centerchef i børn- og læringafdelingen.

Det er hans håb, at aftalen vil bidrage til at fastholde og tiltrække pædagogisk personale.

- Professionsaftalen giver en god ramme for planlægningen af pædagogernes arbejde i skolerne i Stevns Kommune. Vi har blandt andet aftalt, at pædagogerne skal have tid til at forberede sig. Det er et rigtig vigtigt element, der vil styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde, siger han i den sammenhæng.