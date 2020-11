Man kan lige ane den vertikale hustandsvindmølle bag træerne. Ejeren vil gerne have lov til at den bliver 60 procent højere, så den kan komme op over trægrænsen og fange vinden. Foto: Erik Nielsen

Artiklen: Afslag på at åbne for højere husstandsvindmøller

Afslag på at åbne for højere husstandsvindmøller

I 2016 blev der udarbejdet en lokalplan for området bag det nedlagte mejeri i Holtug, så det blev muligt at opføre såkaldte vindturbiner i op til 10 meters højde bag de gamle industribygninger og landsbyen. Nu er et ønske om at øge højden til 16 meter afvist i fagudvalget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her