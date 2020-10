Per Maimann - stopper som kirkesanger på søndag. Foto: Rikke Michael Hansen

Afsked med trofast kirkesanger

Søndag kl. 16.00 er der gudstjeneste i Holtug Kirke, og det bliver den sidste med Per Maimann som kirkesanger. Efter 31 år som kirkesanger i Magleby og Holtug har Per Maimann - der i sommer fyldte 75 år - valgt at sige stop.