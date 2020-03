Se billedserie Oprøret er aflyst - i hvert fald kommer Livingstones Kabinet ikke som bebudet til Stevns på mandag og spiller den dadaistiske forestilling: »Uproar«. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Aflysninger rammer det lokale kulturliv hårdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aflysninger rammer det lokale kulturliv hårdt

Stevns - 19. marts 2020 kl. 17:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen og den aktuelle nedlukning af det offentlige liv i hele landet sætter sig sine spor i kulturlivet på Stevns. Ikke bare i den nuværende 14 dages-periode , hvor alle arrangementer med mere end 10 personer forsamlet er forbudt, men også i de kommende uger og måneder, selv om ingen i skrivende stund ved, hvor længe nedlukningen varer.

Det mærkes i de arrangerende kulturforeninger, der lige nu står med den ene aflysning efter den anden. I sidste uge blev den stort anlagte koncert med Copenhagen Phil og 200 stevnske skolebørn, der skulle have spillet sammen med Sigurd Barrett i Hårlevhallen, aflyst med dags varsel. Koncerten skulle have fundet sted samme aften, som statsministeren meddelte, at Danmark lukker mere eller mindre ned i en periode, men allerede aftenen før besluttede landsdelsorkestret selv at aflyse koncert, der ville have samlet 650 menneskeri Hårlevhallen.

Tirsdag i denne uge var der lagt op til big band-koncert i Snurretoppen med Tip Toe og Bobo Moreno, men Kulturforeningen Spilledåsen måtte aflyse, da Snurretoppen blev lukket efter regeringens henstilling. Og i morgen: fredag skulle Stevns Amatørscene have haft premiere på sin forestilling: Barselstuen, der i den kommende weekend skulle opføres på Harmonien i Rødvig og næste weekend i Snurretoppen - begge steder er lukket for offentlige arrangementer.

Tre forestillinger er aflyst

Men nu kommer der flere aflysninger. Stevns Teaterforening har aflyst forestillingen: Uproar (Oprør) med Livingstones Kabinet, der på Erikstrupscenen skulle have opført »en dadaistisk forestilling ud af tiden«.

- Det er rigtig ærgerligt, for der var lagt op til en spændende aften med plads til både smil og eftertanke og en timelang introduktion før forestillingen, siger forkvinde Lene Vestergård.

Også sæsonens to sidste børneforestillinger er nu aflyst. Det drejer sig om Mariehønen Evigglad med Teatret st.tv., som lørdag 28. marts var indforskrevet til hele forestillinger på Erikstrupscenen for de mindste. Også Tre Ben med Åben Dans onsdag 1. april i Hårlevhallen er aflyst.

- Vi har herefter kun én forestilling tilbage i vores sæsonprogram, nemlig Den grønlandske mand med Teater Freeze Productions og Grønlands Nationalteater mandag 20. april på Erikstrupscenen. Den forestilling er endnu ikke aflyst, men om den kan gennemføres, afhænger af, hvordan situationen omkring Corona udvikler sig i Danmark og Grønland, siger Lene Vestergård.

Alle, der har købt billetter til de aflyste forestillinger, vil få pengene retur.

Tre koncerter er aflyst

Også Spilledåsen må ty til flere aflysninger i løbet af foråret. Således bliver heller ikke de to næste koncerter i programmet til noget til i år, oplyser foreningens næstformand Rolf Persson.

- Vi er rigtigt ærgerlige over, at vi må aflyse både hyldestkoncerten til Benny Andersen mandag 27. april og koncerten med Rasmus Lyberth Band tirsdag 12. maj i Snurretoppen. I begge tilfælde er det musikernes bookingbureau, der har aflyst turnéen og dermed også koncerterne hos os. Vi kan ikke gøre andet end at tage meldingen til efterretning, men det betyder i begge tilfælde, at vi ikke hænger på udgifter til honorar - i modsætning til, hvis vi havde aflyst, siger Rolf Persson.

Spilledåsen er nu gået i gang med at finde nye datoer for de aflyste koncerter. Men det kan først blive i foråret 2021, da alle bookinger til efteråret 2020 er på plads.

- Vi har en bekræftet dato på Tip Toe og Bobo Moreno, der kommer 29. marts næste år. Vi håber, at vi snart kan melde nye datoer ud for hyldestkoncerten til Benny Andersen og Rasmus Lyberth Band, siger Rolf Persson.

Han tilføjer, at Spilledåsen ikke forventer, at de tre aflysninger her i foråret får konsekvenser for foreningens økonomi, selv om den mister indtægter på såvel billetsalg som salg af drikkevarer.

- Vi har dog en forpligtelse i forhold til Kulturstyrelsen, der udbetaler sin støtte til os på betingelse af, at vi gennemfører 10 arrangementer om året. Det kan komme til at knibe i 2020, men mon ikke der er forståelse for, at vi er ramt af force majeure med coronavirussen, siger han.

Sidste koncert i forårssæsonen er med blueslegenden: Walter Trout, der gæster Spilledåsen tirsdag 2. juni, og den koncert er indtil videre ikke aflyst.

- Jeg tror, at Walter Trout glæder sig til at spille hos os efter, at hele hans turné i USA nu er aflyst på grund af coronasmitten, siger Rolf Persson.