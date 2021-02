Aflysninger og forsinkelser i morgentrafikken

Samtidig med det barske vintervejr måtte adskillige morgenpendlere komme for sent på arbejde mandag. Flere tog i morgentrafikken blev helt aflyst på Østbanen, mens andre kørte med store forsinkelser. Det betød, at en række passagerer var henvist til at vente på perronerne på tog, der ikke kom - og det var særdeles sparsomt med korrekte informationer på skærme og højttalere.