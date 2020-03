Stevns Amatørscene må nødtvungent aflyse sin forestilling: »Barselstuen«, der skulle have haft premiere fredag 20. marts på Hamonien i Rødvig. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Aflysninger af arrangementer strømmer ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aflysninger af arrangementer strømmer ind

Stevns - 12. marts 2020 kl. 14:17 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kriseindsatsen mod corona-virus sætter nu sine tydelige spor på samfundet, og det gælder også på Stevns, hvor en lang række arrangementer nu bliver aflyst i de kommende 14 dage. Torsdag formiddag er det strømmet ind til redaktionen med meddelelser om aflysninger af begivenheder den kommende tid, og der er således udsigt til en meget stille tid.

Stort set alle kulturelle begivenheder er aflyst de kommende to uger. Snurretoppen i Store Heddinge har lukket for alle aktiviteter frem til mandag 30. marts - det gælder både biografen og de øvrige foreninger, der bruger mødestedet.

Det samme gælder Frivillighedscentret i Hårlev, der er lukket ned for alle aktiviteter de næste to uger. Det betyder, at bl.a. Nyt Stevns må aflyse sin generalforsamling i aften, og det samme gælder Hårlev Borger- og Erhvervsforening, der havde indkaldt til generalforsamling onsdag 18. marts. Også Dansk Folkeparti har aflyst sin generalforsamling i aften på Tinghuset i Store Heddinge.

Østsjællands Museum har sendt alle medarbejdere hjem og lukket for alle aktiviteter på sine tre adresser frem til 30. marts. Det betyder bl.a., at generalforsamlingen i Østsjællands Museumsforening på mandag 16. marts på museet i Faxe er aflyst, og det samme gælder de annoncerede foredrag med Iben Bjørnsson i aften og med Thomas Ubbesen og Anne Haubek torsdag 19. marts.

Teater og koncert aflyses

Stevns Amatørscene må aflyse sin forestilling: Barselstuen, der skulle have haft premiere næste fredag 20. marts på Harmonien i Rødvig og fortsætte ugen efter i Snurretoppen. Det er endnu uvist, om forestillingen bliver vist på et senere tidspunkt.

- Vi har det hele klar, både kostumer og kulisser, og der er styr på rollerne. Men vi kan jo ikke vide, om alle skuespillere har plads i kalenderen, når corona-krisen er overstået, lyder meldingen fra forestillingens instruktør Grethe Fischer.

Også Kulturforeningen Spilledåsen må med beklagelse aflyse koncerten med Tip Toe band og Bobo Moreno på tirsdag 17. marts. Næstformand Rolf Persson oplyser dog, at det i forvejen er gået meget trægt med salg af billetter - formentlig netop på grund af frygt for corona-virus.

Store Heddinge Gymnastikforening har aflyst al træning samt forårsopvisningen i Stevnshallen lørdag 21. marts. Det samme ventes at ske for de øvrige gymnastikforeninger under DGI, der har sendt en fælles instruks.

Også en række bankospil er droppet - det gælder bl.a. Byens Banko på Hårlev Kro og i Sigerslev Forsamlingshus om tirsdagen. Derimod oplyser Lille Heddinge Ungdomsforening, at der fortsat vil være bankospil i Havnelev Borger- og Kulturhus i aften, da der ikke ventes flere end 50 deltagere.

Hent maden på kroen

Flere værtshuse vil være lukket, mens Hårlev Kro holder åbent i begrænset omfang for servering af mad. Kromutter Mette Culmsee gør især opmærksom på muligheden af at købe mad ud af huset, og samme melding kommer fra Harry Böckmann på Harmonien i Rødvig.

Stevns Bibliotekerne ventes lukket fra fredag frem til mandag 30. marts - det endelige tidspunkt ventes bekræftet senere torsdag. Det gælder både den betjente åbningstid og selvbetjeningen efter lukketid. Heraf følger, at det ikke vil være muligt at reservere materialer, da det ikke kan afhentes, ligesom der ikke vil være adgang til Kulturloftets udstilling på førstesalen af Store Heddinge Bibliotek.

- Men jeg kan oplyse, at vi torsdag formiddag har haft usædvanligt mange kunder, som vil låne bøger og andre materialer til den kommende tid, siger biblioteksleder May-Britt Diechmann.

Ingen gudstjenester

Corona-virussen får også konsekvenser for det kirkelige liv. Nordstevns Pastorat meldte allerede onsdag aften ud, at alle aktiviteter på nær de kirkelige handlinger vil være aflyst de kommende to uger. DAGBLADET var torsdag formiddag i kontakt med provst Erhard Schulte Westenberg, som på dette tidspunkt forventede, at alle søndagsgudstjenester kunne gennemføres, da der i hans provsti næppe kommer over 100 kirkegængere.

- Derimod er det lidt usikkert, hvad vi gør ved begravelser og bisættelser, lød meldingen.

Kort efter tikkede imidlertid en mail fra Roskilde Stift ind, og den overtrumfer provstens udmelding. Her meddeles det kort og godt, at samtlige gudstjenester de kommende to søndage er aflyst.

Samtidig kan det komme på tale at lave adgangsbegrænsning til begravelser, mens bryllupper og barnedåb kan udsættes til efter corona-krisen.

relaterede artikler

Forældre har forstået budskabet og holder deres børn hjemme fra skole 12. marts 2020 kl. 13:14