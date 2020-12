Aflysning af 40 år gammel tradition

Sådan kommer det ikke til at se ud i Gjorslev Bøgeskov nyrårsdag i 2021. Nytårsmarchen er aflyst i året, hvor man skulle have fejret 40 års-jubilæum. Foto: Thomas Olsen

Stevns - 15. december 2020 kl. 06:11 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Siden 1980 har man kunnet deltage i Hjerteforeningen Stevns Motionsklubs årlige nytårsgåtur første nytårsdag i Gjorslev Bøgeskov - en dejlig måde at starte det nye år på - ønske hinanden godt nytår, have lidt hyggeligt samvær under en god gåtur og over en dejlig kop varm kakao.

Sådan bliver det ikke i det kommende nytår.

- Vi havde virkelig mod på at afvikle nytårsmarchen 2021 under corona-sikre rammer, så traditionen kunne holdes i hævd - og ture i det fri er netop én af de få glæder, som mange har i disse tider. Vi må heller ikke glemme, hvordan frisk luft og motion er sundt for såvel krop som sjæl. Dette skulle have været jubilæumsgåturen - dette arrangement skulle løbe af stabelen for 40. gang, lyder det fra Preben Hansen, der er Hjerteforeningen Stevns Motionsklubs formand.

Han henviser til, at foreningen desværre også er ramt af restriktioner - ikke mindst restriktioner, som hovedforeningen har meldt ud,

- Derfor må vi aflyse dette års nytårsmarch for kun anden gang i foreningens historie, lyder det fra formanden.

Han henviser til, at gåturene med familier og venner i mindre grupper stadig godt kan foregå på Hjerteforeningens mere end 225 hjertestier, hvoraf de to er på Stevns.

De to lokale stier ligger i Gjorslev Bøgeskov samt i Strøby Egede. Men en anden lokal mulighed, som Preben Hansen peger på, vil også være at følge en rute fra én af de to kløverstier i Stevns Kommune. De ligger i henholdsvis Rødvig og Hårlev.

En hjertesti er en markeret motionsrute, som går gennem by- og landområder. Stiernes ruter bliver markeret af skilte med Hjerteforeningens logo. Find hjertestier på https://hjerteforeningen.dk/hjertestier/.

- På trods af aflysningen kan vi fra Hjerteforeningens Stevns Motionsklubs side kun opfordre til, at rigtigt mange alligevel vil søge ud i vore dejlige omgivelser og gå det nye år ind. Gå sammen hver for sig, lyder budskabet fra formanden i den lokale motionsklub.

Han håber på, at de kan vende tilbage til normale tilstande i løbet af det kommende år og dermed også etablere nytårsmarch 1. januar 2022 og samtidig markere jubilæet på 40 år.