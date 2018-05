Send til din ven. X Artiklen: Afdød kunstners værker sælger godt på ny udstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afdød kunstners værker sælger godt på ny udstilling

Stevns - 30. maj 2018 kl. 06:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Gerhards er en eftertragtet kunstner. Det blev tydeliggjort, da der i lørdags var en yderst velbesøgt fernisering på en udstilling over nogle af den afdøde kunstners værker på Kulturloftet.

- Jeg kan oplyse, at ferniseringen som forventet var velbesøgt og en tredjedel af de udstillede værker blev solgt. Derfor skal man snart være hurtig for at få fat i et fiskelers-billede. De vil i sagens natur ikke blive lavet mere, heller ikke af en nulevende kunstner. Det er forbudt at hente fiskeler, lyder det fra Kulturloftets formand Hans Jørgen Lund Jensen der i sin tale på ferniseringen blandt andet sagde:

- Det er fremgået af pressen, at det er en salgsudstilling. Det er stort set alle vore udstillinger, så det er i sig selv ikke usædvanligt, for hvis ikke vi får mulighed for at opkræve provision af salget, ville det blive endda meget vanskeligt at drive dette lille galleri. Når vi så kalder lige denne udstilling for en salgsudstilling, skyldes det, at den udstilling vi afholdt med Niels Gerhard billeder i 2011 var en mindeudstilling, hvor der kun var meget begrænset mulighed for at købe noget.

Langt de fleste værker var lån fra private og især fra højskolen Elverhøj, som har en stor samling af Niels Gerhards billeder.

- På denne udstilling er alle billeder til salg og endda til yderst rimelige priser, sagde formanden, der igennem flere år har fornemmet en stigende interesse for at få mulighed for at købe et værk af Niels Gerhards store produktion.

Niels Gerhard har malet Stevns Klint i alle afskygninger og ikke mindst i fragmenter, som han kaldte det. Han malede også med Stevns Klint. I mange af billederne er der brugt kridt og kalk og ikke mindst det unikke fiskeler, som ingen kunstner kan male med mere.

- Niels kunne også provokere. Det fik han blandt andet bevist, da han blev valgt til at lave et kunstværk i rundkørslen Frøslevvej og Rødvigvej. Det delte sandt at sige vandene. Men heldigvis var det Storstrøms Amt, der havde valgt kunstneren og godkendt projektet, - og skulpturen står der meget markant og unik den dag i dag. Nu vil der garanteret blive et ramaskrig, hvis den blev fjernet, sagde Hans Jørgen Lund Jensen.

Skulpturer, varder og land art, mange er de emner, Niels Gerhard beskæftigede sig med, men på Kulturloftets udstilling er det maleri og tegnekunsten der er i fokus.

- Nyd udstillingen, alle værker er som sagt til salg, og der er flere muligheder for at erhverve et værk med fiskeler af Niels Gerhard Stevns, lød den sidste opfordring fra formanden.