Advarsel: 400 meter rør trækkes i dag ud ved havn og strand

HedeDanmark trækker lørdag et 400 meter rør ud i havet syd for Rødvig Havn. Det informerer virksomheden lystsejlere om på Facebook.

Røret skal bruges til indpumpning af sand de næste to uger. Røret er afmærket for enden i havet, og 5 til 6 gange i døgnet vil der komme et skib og koble på, og pumpe sand ind.