Abdo Ahmad gør rent på rådhuset som praktikant hos Forenede Service. Han er flygtning og døv og har haft svært ved at finde beskæftigelse i Danmark, men håber nu på en fastansættelse. Foto: Frederikke Amalie Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Abdo er flygtning og døv - og gør rent på rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Abdo er flygtning og døv - og gør rent på rådhuset

Stevns - 05. januar 2021 kl. 17:37 Af Frederikke Amalie Jensen Kontakt redaktionen

Et samarbejde mellem Forenede Service og Stevns kommunale jobcenter skal sikre, at flere integrationsborgere i kommunen får mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Samarbejdet er indgået i kølvandet på en længere periode, hvor kommunen har haft svært ved at finde fleksible jobordninger og virksomheder, der kan tilbyde passende timeordninger til integrationsborgere, som er psykisk eller fysisk udfordret.

I 2020 har Forenede Service overtaget rengøringsansvaret på kommunens mere end 50 lokationer, og det har givet helt nye jobmuligheder, lyder det fra Rene Madsen, der er virksomhedskonsulent i Stevns Kommune.

- Vi er en kommune i landlige omgivelser, og der er langt til virksomheder, som har både kapacitet og mulighed for at hjælpe fysisk eller psykisk udfordrede integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet. Derfor er vi glade for samarbejdet med Forenede Service, der som det første af sin slags skal bane vejen til bedre integration og jobmuligheder for flygtninge i lokalområdet, siger han.

Virksomhedskonsulenten roser samarbejdet med Forenede Service, der efter en beslutning i Kommunalbestyrelsen om udlicitering af rengøringen har overtaget jobfunktionen.

- Forenede Service kommer med mange års erfaring i at skabe jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Koblet med vores målrettede integrationsarbejde er vi lykkes med at starte hele otte praktikanter op, siger Rene Madsen.

Håber på fastansættelse

En af de i alt otte nye praktikanter i Forenede Service er Abdo Ahmad. Han stammer fra Syrien og kom til Danmark i 2016 på flugt fra borgerkrigen og kom efter sin ankomst til Castberggård i Østjylland, der er et job- og udviklingscenter for hørehæmmede. Abdo er nemlig døv, og selv om han tidligere har været rengøringshjælp på et plejehjem, har det været svært for ham at finde et fast job i Danmark. Den mulighed har han fået nu.

- Jeg drømmer om at få en hverdag, hvor jeg kan gå glad på arbejde og bo min egen lejlighed, indleder han via tolken, som deltager i interviewet.

Han fortsætter:

- Det betyder meget for mig, at jeg er kommet i praktik hos Forenede Service. Jeg får både erfaring og mulighed for at vise, hvad jeg kan - og mine nye kollegaer har taget rigtig godt imod mig. Selv om kommunikationen nogle gange er lidt svær, fordi jeg er døv, og de ikke kan tegnsprog, finder vi vores måde at tale sammen på. Det går rigtigt godt, og jeg håber, at jeg får mulighed for at blive, når min praktikperiode slutter, siger han smilende.

Abdo Ahmad har de seneste fire år haft adresse på kommunens botilbud for flygtninge på Mandehoved. Han er i praktik som rengøringsassistent, og har sin daglige gang på Rådhuset i Store Heddinge, hvor han indtil videre arbejder 37 om ugen.

Frederikke Amalie Jensen er kommunikationsmedarbejder i Forenede Service