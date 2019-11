Se billedserie Strøby-træner Nicklas Mosegaard er imponeret over sit holds resultater, da de har præsteret mere end han forventede ved sæsonstart. Foto: Jeppe Lodberg ¬

Send til din ven. X Artiklen: AIK 65 overvintrer på toppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AIK 65 overvintrer på toppen

Stevns - 14. november 2019 kl. 20:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DBUs efterårsturnering er slut og for nogle af AIK 65 Strøby-holdene venter der en fortjent, lang vinterferie med nedsat aktivitet. De to herresenior hold holder pause frem til 21. januar og kan indtil da lune sig ved nogle flotte placeringer. Serie 2-holdet ligger på førstepladsen i deres pulje og kan se tilbage på et efterår med otte sejre, to uafgjorte og et enkelt nederlag.

Træneren, Nicklas Mosegaard, udtalte i begyndelsen af sæsonen, at dette år ville have fokus på udvikling frem for resultater.

Det gjorde han ikke mindst fordi en del af klubbens årgang 01 og 02-drenge vendte tilbage til klubben efter et år i efterskolernes tegn og startede umiddelbart op i seniorafdelingen, hvor de stille og roligt skulle indsluses på et allerede talentfuldt seniorhold.

Serie 4 holdet er næsten lige så godt kørende og ligger på andenpladsen i deres pulje efter otte sejre, én uafgjort og to nederlag.

Også på dette hold er der ifølge Nicklas Mosegaard masser af niveau at spore hos spillerne. Målet er derfor oprykning til serie 3 næste år.

Tilgang hos kvinderne På kvindesenior har der været lidt tilgang og det er formodentlig medvirkende til at holdet gør herrerne kunsten efter og har indtaget førstepladsen i deres pulje efter syv sejre, én uafgjort og to nederlag.

Det bevirker, at de rykker op i mesterrækken til foråret.

Holdet kan ifølge holdlederen, Conni Olsgaard, stadig bruge flere spillere, - både unge og ældre piger er hjerteligt velkomne.

Oldgirls holdet sluttede i øvrigt på en fin tredjeplads i deres pulje. Også her er der ledige pladser på holdet uanset om man ønsker træning, blot kampe i vinterbold og/eller turneringskampene til foråret.

Sprudlende talenter Det er ikke bare på seniorholdene, at klubben kan præstere topplaceringer. I forsommeren tilmeldte klubben U16-drengene én af eliterækkerne. Nærmere bestemt Øst 2. Da det er første gang, at holdet spiller på dette niveau var forventningen, at de ville kunne ligge i midten af rækken eller måske endnu lavere efter efterårsturneringens slut. Sådan blev det ikke!

I stedet ligger de på førstepladsen og er gået ubesejret igennem turneringen efter fem sejre og tre uafgjorte kampe.

Træneren, Martin Herner Hansen, er imponeret over drengenes indstilling og fremhæver, at det flotte resultat især skyldes, at de har rykket sig som et hold, snarere end enkeltmandspræstationer.

Tur til Bornholm Turneringens første kamp bød på kørsel med DBU-bus til udeholdet, Elite Bornholm, i Rønne, hvilket uden sammenligning er den længste transporttid holdet nogensinde har haft til en udekamp, udtaler træneren.

De voksne omkring holdet besluttede, at den skulle have fuld gas på alle parametre på grund af det særlige i, at et ungdomshold fra en landklub som AIK 65 Strøby kan være med på dette niveau. Det er dog sket én gang før for et par år siden med 02-årgangen.

Det har resulteret i, at der blev fundet sponsorer - Køge Byg, Blomsterpigerne, MM Software og Qanto - så holdet nu er topekviperet til deres videre færd i østrækken, som starter op igen til foråret.