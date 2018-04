Ældrerådets folk i arbejdsgrupper

Anna Hansen er udpeget til en arbejdsgruppe vedrørende Rehabiliteringscenter Stevnshøj. Her skal der laves en anbefaling til, hvilke tilbud skal Rehabiliteringscenteret stå for i fremtiden. Det gælder bl.a. akut-indsatsen med de praktiserende læger og en egentlig døgn-rehabilitering for borgere, der skal tilbage til eget hjem, og arbejdsgruppen skal også komme med anbefaling til en palliativ indsats. Når dagcentret flytter ind til sommer, skal arbejdsgruppen være med til at træffe beslutninger om indretning, processen for flytningen og samspillet mellem dagcenteret og pleje- og rehabiliteringscentret.