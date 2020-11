- Jeg har brugt weekenden på at ringe til alle rådets medlemmer, og der er fuld enighed om, at der med den politiske beslutning er sket en begrænsning, og som derfor er i strid med de løfter, der blev givet Strøbyhjemmets brugere, siger Hans C. Bech, der er formand for Ældrerådet. Foto: Henrik Fisker

Ældrerådet trækker støtten til flytningen fra Strøbyhjemmet

Ældrerådet i Stevns Kommune mener sig overset i den proces, der førte til den politiske beslutning om, at pensionisterne fra Strøbyhjemmet og autismeklassen Solstrålen skal deles om pladsen på Acaciebo i Strøby Egede. Rådet blev således ikke hørt om sin holdning, inden beslutningen blev truffet på den lukkede del af dagsordenen på Kommunalbestyrelsens møde torsdag 22. oktober, og det er - ifølge Ældrerådets formand Hans C. Bech - er klar overtrædelse af bestemmelserne formuleret i cirkulæret: Vejledning om ældreråd, som Socialministeriet udsendte 11. maj 2011.

