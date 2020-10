Ældrerådsformand Hans C. Bech - foretrækker skattestigning frem for besparelser på det sociale område. Foto: Henrik Fisker

Ældrerådet: Hellere højere skat end besparelser

Ældrerådet er ikke glad for udsigten til en kommunal skattestigning, men stillet over for alternativet i form af en række besparelser på det sociale område foretrækker rådet alligevel at betale mere i indkomstskat som det mindste af to onder. Det skriver rådet i et høringssvar til Stevns Kommune.