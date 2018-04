Næstformand Helmut Madsen og formand Hans C. Bech har begge en lang partipolitisk fortid, men den spiller ingen rolle i Ældrerådet, siger de. Foto: Henrik Fisker

Ældrepolitikken på Stevns skal altid bygge på respekt

Stevns - 01. april 2018 kl. 08:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag 21. november sidste år var der ikke blot valg til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, men også til Ældrerådet i Stevns Kommune. Ud af valghandlingen kom ni folkevalgte borgere, der siden har konstitueret sig med to ganske erfarne herrer som henholdsvis formand og næstformand.

De understreger begge over for DAGBLADET Stevns, at Ældrerådet definerer sin egen rolle som et uafhængigt rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen.

- Vi er ikke en interesseorganisation som Ældre Sagen, og vi arrangerer heller ikke bankospil eller baller i forsamlingshusene. Men vi tager ansvaret på os og kommenterer gerne de politiske sager, som vedrører vores målgruppe, siger Helmut Madsen.

Ældrerådet har kun fungeret i tre måneder, men alligevel tør de to i formandskabet godt give et bud på, hvordan ældrepolitikken fungerer i Stevns Kommune.

- Når man melder sig til sådan noget, er det, fordi man har nogle interesser at varetage. For mig var det afgørende, at der altid skal stå respekt om de ældre. De må aldrig blive reduceret til et nummer, for det er mennesker, som vi taler om. Det kan man ind imellem godt føle, er en risiko på et plejecenter eller et sygehus.

- Men når det er sagt, så bliver jeg i godt humør af at læse rapporterne fra de uanmeldte tilsynsbesøg. Der er ikke mange anmærkninger i Stevns Kommune, og det er mit klare indtryk, at respekten er til stede i ældreplejen. Sådan skal det også være, siger Hans C. Bech.

Helmut Madsen er enig:

- Det er vigtigt at understrege, at det ikke er kommunens egne folk, der laver tilsynsrapporterne. Derfor kan vi stole på dem - også selv om der været enkelte triste episoder med f.eks. bortgåede demente fra plejecentrene. Men det vil der nok altid være, siger han.