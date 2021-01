Ældre dame kørte ind i et træ i solo-uheld

Klokken 09.45 fik politiet således en anmeldelse om, at en bilist var forulykket i et solo-uheld. Det viste sig, at den 69-årige kvinde under kørsel i en personbil ad Stevnsvej mod syd af ukendte årsager kom ud i rabatten i højre side af vejen.