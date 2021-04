Årets badmintonklub hædret ved Sydstevnshallen

Midt under den udendørs træning ved Sydstevnshallen, fik Sydstevns Badminton uventet besøg af DGI Storstrømmen, som ankom med den glædelige besked, at klubben er udvalgt til Årets Badmintonklub i DGI Storstrømmen.

Det var en overrasket formand for den lokale badmintonklub, Birger Merwald, som fik overrakt den gode nyhed af formanden for badmintonafdelingen i Storstrømmen DGI, Torben Frank.

- Valget faldt på Sydstevns Badminton, fordi klubben gør meget for sine medlemmer. Der har været et generationsskifte i bl.a. bestyrelsen, og klubben favner bredt med både ungdomsspillere og mange 60+-spillere, begrundede Torben Frank valget.

Det er næsten et år siden, at Sydstevns Badminton for første gang rykkede badmintontræningen udendørs. Dengang indkøbte klubben ekstra net i det lokale byggemarked og nye specialbolde velegnet til Open Air Badmintion, eller sagt på godt dansk 'havebadminton', så både klubben ungdomsspillere og seniorer kunne holde sig i form.