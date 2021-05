Årets Sol over Stevns aflyses

Det bliver først i 2022, at Sol over Stevns kan tilbyde musik- og markedsdag på Strøby Idrætscenters anlæg. Arrangøren har også valgt at aflyse dette års sommerfest for stevnsboer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stevns - 24. maj 2021

Dette års Sol over Stevns var planlagt til 12. juni - men nu meddeler arrangøren, at festdagen er aflyst, men at man allerede nu kan glæde sig til 11. juni næste 2022.

Sol over Stevns aflyser den årlige musik- og markedsdag i 2021, som var planlagt på banerne ved Strøby Idrætscenter. Den væsentligste grund til aflysningen skyldes de begrænsninger, som er kommet med de udmeldte vilkår for afholdelse af store arrangementer som vores.

- Desværre bliver det for stor en opgave for de frivillige at overholde kravene omkring både pladsen og antal mennesker, lyder det fra formand Pernille Worm i en pressemeddelelse.

Forventningen om at der kommer mange sammenfaldende arrangementer efter sommerferien er desuden en medvirkende årsag til, at Sol over Stevns ikke rykkes, men helt aflyses i 2021, lyder det fra projektlederen.

- Teamet bag Sol over Stevns er mere end ærgerlige over at måtte aflyse også i 2021, da alle havde glædet sig til at planlægge og afvikle dagen og dermed igen sætte Stevns på landkortet sammen med alle de frivillige, kræmmere, kunstnere, partnere, foreninger og virksomheder, siger hun.

Men allerede nu er der noget at glæde sig til, da Sol over Stevns, der er sat dato på næste års arrangement, som finder sted 11. juni 2022.

- Vi glæder os til at tage fat på næste års planlægning og med al den opsparede energi vi har, så bliver Sol over Stevns, som tidligere år, et overflødighedshorn af aktiviteter til hele familien, siger Pernille Worm, formand for Sol over Stevns.

Loppemarked i efteråret Sol over Stevns Støtteforenings loppemarked aflyses ikke. I stedet rykkes loppemarkedet til den 11. september 2021, klokken 10-16, hvor der i skrivende stund ikke er de begrænsende vilkår at forholde sig til.

Loppemarkedet bliver holdt udendørs på banerne ved Strøby Idrætscenter.

- Selvom der kan være rigtig mange andre udskudte arrangementer og sociale sammenkomster til september, så håber teamet at rigtig mange vil kunne finde tid til at bruge et par dagstimer på et loppemarked og stadig kunne tage til konfirmationer, fødselsdage, og lignende efterfølgende, lyder det fra formanden.

Antallet af stadepladser fordobles, så endnu flere får mulighed for at købe en stadeplads og komme af med deres brugte sager. Alle nuværende tilmeldte kan vælge om de vil beholde deres plads på den nye dato eller om de vil have pengene retur. Prisen for en stadeplads er 100 kroner og kan bookes via Sol over Stevns hjemmeside.