Årets Rødvig-vin i tre farver præsenteret af brugsuddeler Peter Thomsen, keramiker Ulla Thorberg samt Tom Nielsen, Ole Jørgensen og Freddie Larsen fra Rødvig Borgerforenings bestyrelse. Foto: Henrik Fisker

Årets Rødvig-vin fås i rød, hvid og rosé

Stevns - 19. juni 2021 kl. 15:38 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det er blevet et populært lokalt brand at kombinere den gode smag for vin med promovering af en lokal kunstner og støtte til et lokalt formål. Så går tingene op i en højere enhed, og det er baggrunden for, at Rødvig Borgerforening i denne uge lancerede 2021-udgaven af Rødvig-vinen.

Det er 23. år i træk, at vinen ser dagens lys, men det er kun andet år, at man ud over rød og hvid også kan vælge rosé. Den solgte så godt sidste sommer, at bestyrelsen har mod på at prøve én gang til, oplyser formand Freddie Larsen.

- Vi må for andet år i træk aflyse Kunst, mad og musik-arrangementet på havnen på grund af corona, og dermed går vi glip af vores vigtigste indtægtskilde. Derfor er det godt at have vinsalget at falde tilbage på, siger han.

Det er bestyrelsen, der efter nøje studier har udvalgt årets vine, og vi tør godt afsløre, at der er genvalg til sidste års rødvin: en Zinfandel fra Californien. Som hvidvin er valgt en Sauvignon Blanc fra Chile, mens roséen kommer fra Italien: en blanding af Nero di Troia og Negroamaro. På den måde stammer årets Rødvig-vine fra tre forskellige kontinenter.

Keramik på etiketten

Som altid er etiketten lavet af en lokal kunstner, og i år er valget faldet på keramikeren UIla Thornberg fra Strøby Egede. Nu er det naturligvis en særlig udfordring at lade en keramiker udsmykke en vinflaske, men opgaven er løst ved at stable en række af UIlas keramikskåle oven på hinanden og så lade hendes søn: Morten Johansen tage et billede af dem set ovenfra. Det grafiske arbejde med at få billedet transformeret over på etiketten er udført af en anden lokal kunstner, nemlig Bianca Lykke.

Rødvig-vinen forhandles i år kun i Dagli'Brugsen Rødvig og sælges for 60 kroner eller to for 110 kroner. Overskuddet går til Rødvig Borgerforening, der agter at lade pengene indgå i puljen, der skal betale for en parkourbane ved Sydstevnshallen. Hver solgt flaske giver seks kroner til formålet, så der skal sælges en del flasker vin, da prisen for en sådan bane nemt rammer 250.000 kroner.

Uddeler Peter Thomsen oplyser, at der sidste år blev solgt omkring 600 flasker Rødvig-vin i Brugsen. Hovedparten af flaskerne var rødvin, da hvid- og rosévin mest er slagvare i sommertiden.