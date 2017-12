Året 2017 i billeder

Tirsdag 22. august var en historisk dag på Stevns. Her var cirka 100 mand beskæftiget til havs og på land med at trække og bugsere 45 kilometer af i alt 100 kilometer el-kabel, som ad åre skal bringe vindmøllestrøm fra Kriegers Flak ind i det sjællandske el-net. Kablet vejede i alt 4.000 tons. Ud for Rødvig sås i flere dage det 140 meter lange og topmoderne kabelfartøj NKT Victoria i arbejde. Herunder ses et tværsnit af et el-lederkabel. Tre af den slags er lagt sammen i søkablet. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen