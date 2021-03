Inge Ambus og foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse holder et skærpet øje med processen omkring en omfartsvej ved Strøby Egede og en statsvej igennem Tryggevælde Ådal. Foto: Erik Nielsen

Ådalsforening skærper fokus på vejprojekt

Stevns - 30. marts 2021 kl. 06:25

Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse har under de nuværende restriktioner valgt at udsætte foreningens generalforsamling til et senere tidspunkt, hvor det igen er trygt at mødes i en større gruppe.

De ligger til gengæld ikke stille.

»Vi holder nøje øje med processen omkring omfartsvejen, som vi selvfølgelig vil arbejde for bliver droppet. Vi mener, vejen vil gavne meget få og genere væsentlig flere ud over at gennemskære de største sammenhængende naturområder i Stevns Kommune. Tilmed naturområder med en meget høj naturkvalitet, som ved bygning af en vej kan forventes at blive forringet så betydeligt, at Stevns Kommune kan dale mange pladser ned til næste opgørelse af kommunens Naturkapitalindeks,« skriver foreningen i en pressemeddelelse, hvor de peger på, at der på landsplan er sat mange millioner kroner af til sikring af større sammenhængende naturområder, som der er stor mangel på i Danmark:

»Alene af den årsag er det dybt mærkværdigt, at selvsamme stat vil sætte penge af til at skære ikke kun et, men hele to store naturområder igennem med en vej. Det vil i Tryggevælde Ådal blive en vej, som vil forvirre de mange fugle, der i træktiden bruger Tryggevælde Ådal som ledelinje. I Vallø Storskov vil vejen bevæge sig på tværs af dyrenes vandringsretning, hvilket kan medføre rigtig mange trafikdræbte dyr, især i starten. Utroligt for en kommune, der har så lidt natur i forvejen, at de ligefrem anmoder staten om at være med til at forringe den natur, som de har.«

Inge Ambus fra Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse peger også på andre ting, som er i støbeskeen.

»Vi er her ikke kun for at klage, vi har også andre emner på programmet. Således håber vi, at det igen i maj vil være muligt at afholde vores årlige fugletur med Niels Knudsen som meget kyndig guide. Vi har foreløbig planlagt turen til den 26. maj og håber, det vil være muligt til den tid at gennemføre turen.«

Foreningen er i øjeblikket også aktive med at rydde elletræer nede i Elbækengen, så den bliver nemmere at færdes i og der kommer mere lys til, at orkidéerne til forsommeren kan blomstre i meget stort tal.

»Derudover arbejde vi på at skabe et positivt samarbejde omkring en kommende Naturpark i Tryggevælde Ådal med Stevns Kommunes leder af projektet og håber fremadrettet at kunne være del af en støttegruppe til Naturparken.«