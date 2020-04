Contatianerne på den nye genbrugsplads i Hårlev kommer under niveau, så det bliver langt enklere at komme af med sit affald. Billedet her er taget, da Argo holdt åbent hus på byggepladsen tilbage i december.Foto: Erik Nielsen

Åbning af ny genbrugsplads er udskudt

Det fælleskommunale affaldsselskab Argo er stadig i fuld gang med at skabe en ny genbugsstation i Hårlev, som det bliver muligt at besøge døgnet rundt. Men den tidligere udmelding om, at pladsen skulle indvies op til påske i 2020, er nu trukket tilbage, og åbningen er udskudt på ubestemt tid.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her