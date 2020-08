Åbent hus ved stranden søndag

Steen Bonke Sørensen byder velkommen klokken 10 og fra klokken 10.15 kan man tilmelde sig de hold, man ønsker at prøve kræfter med. Fra 10.30-15.00 er der så masser af sjov på vandet med stand up paddle, sup yoga, bølgesurfe eller windsurfe.