Åbent hus på Efterskolernes Aften

Efterskoler over hele landet holder åbent hus på Efterskolernes Aften onsdag 10. januar. Her er muligheden for at komme indenfor og mærke lidt af efterskolestemningen, som den tager sig ud på de forskellige skoler, få en rundvisning og eventuelt blive skrevet op som kommende elev. Det kan være en god idé at lægge vejen forbi, hvis man har en specifik efterskole på ønskelisten, for på flere af landets mest populære efterskoler er der allerede ved at være fuldt booket til det kommende skoleår.