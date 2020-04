Mogens Haugaard har til og med påskelørdag åbent hus i sine stalde, hvor der bl.a. er mulighed for at studere Hereford-køerne. Foto: Elmer Madsen

Åbent hus i stalden er populært

Nyt Stevns tilbyder her i påsken lidt adspredelse til børnefamilierne. Det sker i form af åbent hus på såvel Haugaard i Lund som HF Butikken i Hårlev - de to steder drives af kommunalbestyrelsesmedlemmer: henholdsvis Mogens Haugaard og Jørgen Larsen.

- Vi annoncerede muligheden på Facebook op til sidste weekend, og her har interessen været kolossal. På Haugaard kom der allerede omkring 40 mennesker hen over lørdagen og noget færre om søndagen. Det var tydeligt, at især børnefamilierne var glade for muligheden for at komme ud og se noget andet, siger Mogens Haugaard.