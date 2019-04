Se billedserie Der er mange planer i spil for Strøby Egede - udviklingsplanen er på den helt lange bane. Privatfoto

Åbent hus for Strøby Egedes udviklingsplan blev et tilløbsstykke

Stevns - 09. april 2019 kl. 12:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange borgere mødte op, da Stevns Kommune foldede udviklingsplanen for Strøby Egede ud mandag eftermiddag og aften ved et åbent hus-arrangement i Strøby Idrætscenter. Knap 350 mødte ifølge kommunens opgørelse op for at vise deres engagement i dagens emne.

Temaerne i planen er mange, og det overordnede er udviklingen for veje, stier, kystsikring, perspektivområder samt ikke mindst bymidten i Strøby Egede.

- Man skal forstå, at dette ikke er en konkret lokalplan, men et forsøg på at tegne de helt store linjer for udviklingen over de kommende 30-40 år. Vi har fået mange gode input med os hjem, som der nu kan arbejdes videre med. Blandt andet var der ud fra vores kortoplæg flere, der havde den opfattelse, at kommunen i fremtiden har planer om at ekspropriere nogle områder for at kunne gå i gang med højere byggerier. Det er overhovedet ikke intentionen med planen, så det skal selvfølgelig kommunikeres på en mere klar måde i det materiale, der udgør den samlede plan, siger Birgitte J.T.K. Nielsen til DAGBLADET oven på mandagens tilløbsstykke.

Hun er centerchef for Teknik og Miljø i Stevns Kommune.

Hvert tema havde sin egen »bod«, hvor fagfolk fra kommunen stillede op til spørgsmål og svar. Og spørgelysten var stor i løbet af det fire timer lange møde. Mange havde læst planen og kom med konkrete spørgsmål og forslag til planen ligesom mange også kom med både ris og ros.

I starten af 2018 satte udvalget for Plan, Miljø og Teknik gang i arbejdet med en udviklingsplan for Strøby Egede. Undervejs har der været afholdt to borgermøder for at afklare borgernes visioner for området, og hvor de ser deres by bevæge sig hen langt ude i fremtiden.

På trods af den generelt store interesse fyldte ét emne mere end de øvrige - nemlig den føromtalte fortætning af bymidten.

I planen er det beskrevet, hvordan en fortætning af bymidten kan være med til at mindske byspredning og udvikle en egentlig bymidte. Mange af de fremmødte udtrykte bekymring for, om det var planen, at kommunen nu ville ekspropriere store del af bymidten og tillade byggeri i tre-fem etagers højde.

- Udviklingsplanen skal sikre en levende og dynamisk by 30-40 år ud i tiden, og derfor har vi med afsæt i de afholdte borgermøder valgt en meget visionær tilgang til området. For nogle var det nok lidt for visionært, og vi må nu i forbindelse med evalueringen af gårsdagens møde, se på, om vi kan få tilrettet udviklingsplanen således, at det bliver muligt for den enkelte borger at genkende sin bys fremtid i planen, siger udvalgsformand Flemming Petersen, der er godt tilfreds med dagens forløb:

- Mange har over for mig udtrykt stor begejstring for dagen, der i modsætning til de traditionelle borgermøder gav bedre plads til den enkeltes spørgsmål og god tid til dialog med kommunens folk. De mange fremmødte viser et stærkt lokalt engagement og mange har givet rigtig gode input til planen.

Kommunen var desuden vært for en gang lasagne omkring spisetid, hvilket en del fremmødte tog til sig denne dag. Det kan i hvert fald konstateres, at der blev spist op.

Udviklingsplanen for Strøby Egede er i høring frem til mandag 6. maj

Det er muligt at finde planen med dette link: http://kortlink.dk/xkpf

Her er det også muligt at indsende et høringssvar.