Foto: Jens Wollesen

Åben gedestald i Klippinge og 12 andre steder

Stevns - 03. maj 2018 kl. 14:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark er der forskellige gederacer, som opfylder forskellige formål fra malkning og kødproduktion til landskabspleje, mohairproduktion og klappedyr. Dansk Gede Union er foreningen, hvor gedeavlere fra hele landet samarbejder om at forbedre forholdene for gedeavl i Danmark. Arbejdet for alle landets ni gederacer varetages her.

Åben Gedestald er et tiltag fra gedeavlerne i Dansk Gede Union. Sidste år åbnede 12 besætninger stalddørene, og i år er der 13 avlere, der har meldt sig. Der vil således være rig mulighed for flere steder i landet at opleve mange forskellige gederacer. Det sker på lørdag 5. maj fra klokken 10-15.

Her på Stevns kan man således besøge Ena Simone Thor Christiansen på Lykkebækvej 6 ved Klippinge, der har dværggeder at vise frem.

- Her på Stevns har jeg dværggeder, og jeg åbner min stald for alle nysgerrige. Jeg deler ud af al min erfaring og hjælper gerne med at finde ud af hvilken gederace der passer dig, lyder det fra Ena Simone Thor Christiansen.