85 enlige ældre får en blomsterhilsen

- Vores gode frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach læste, at i Favrskov Kommune har de enlige ældre fået en buket blomster til at live dem lidt op. Den ide er vi gået videre med, og via kommunens hjemmepleje har vi fået oplyst, at der på Stevns er 85 ældre borgere, som bor alene og modtager hjemmehjælp. Det er lykkedes at få SuperBrugsen Hårlev til at sponsorere en buket blomster til hver af disse borgere, og den bliver med hjælp fra Vallø Seniorforening afleveret personligt inden påskehelligdagene, siger Johnny Andersen, der er formand for Stevns Frivillighedscenter.