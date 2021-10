Foto: Henrik Fisker

75 kandidater stiller op til valg

Stevns - 05. oktober 2021

75 kandidater fra 10 partier stiller op til det kommende valg til Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Det er færre end ved valget for fire år siden - i 2017 var der i alt 92 kandidater til de 19 pladser i Kommunalbestyrelsen. Til gengæld er der flere end ved valget i 2013, hvor blot 64 kandidater stillede op.

Det er ikke mindst de større partier, som denne gang har haft problemer med at rekruttere kandidater. Ved dette valg stiller 14 op for Venstre - i 2017 var der 18 og i 2013 hele 19 kandidater på liste V. En af Venstres kandidater, der blev valgt på opstillingsmødet i maj, er siden flyttet fra kommunen og har derfor måttet trække sig fra listen.

Socialdemokratiet stiller ved dette valg med 10 mandater mod 15 ved det seneste valg og 11 i 2013. Her er to kandidater sprunget fra listen, siden de blev valgt på et opstillingsmøde i maj.

Nyt Stevns var ved valget for fire år siden listen med de fleste kandidater, nemlig 17. Denne gang opstiller 11 for liste N, der ikke var på stemmesedlen i 2013.

EL med 10 kandidater Lidt lettere har det tilsyneladende været for de mindre partier at finde egnede kandidater. Mest udtalt er tendensen hos Enhedslisten, som stiller med hele 10 kandidater på en partiliste. Ved valget i 2017 var der ni og i 2013 otte kandidater på liste Ø.

Konservative har ved dette valg syv kandidater mod otte ved det seneste valg og seks i 2013.

Radikale har ligesom sidst seks kandidater og otte i 2013.

SF stiller også op med seks kandidater, og det er en fremgang fra de fire, der stillede op både i 2017 og 2013.

Dansk Folkeparti har denne gang fem opstillede - i 2017 var der seks og i 2013 tre.

Liberal Alliance har ved dette valg tre kandidater mod fem i 2017 og to i 2013.

Endelig er Nye Borgerlige opstillet for første gang med tre kandidater.

Sværere at rekruttere

Seks partier har dermed færre opstillede kandidater ved dette valg. Et af dem er Venstre, der dog med 14 kandidater denne gang går til valg med den længste liste.

Vælgerforeningsformand Karsten Skov - der selv er opstillet til valget - bekræfter, at det ved dette valg har været sværere at rekruttere kandidater.

- Det er næppe et specifikt Venstre-fænomen og heller ikke noget, som vi kun ser på Stevns. Det er svært at give en entydig begrundelse for tendensen, men den er der. Personligt tror jeg, at politik er kommet længere væk fra folk under corona. Når det er svært at møde direkte med folk, opstår der en afstand, som skal overvindes, og det er ikke lige så let på et Teams-møde, siger han.

Hård tone på Facebook Karsten Skov kalder corona »en væsentlig årsag, men ikke den eneste«.

- Når man skal beslutte, om man vil stille op til et valg, skal man overveje, hvordan det vil påvirke både arbejdslivet og privatlivet. Det vil næsten altid betyde, at man skal lægge flere timer, og det skal man være indstillet på. For de fleste gælder desuden, at man ikke skal gå ind i politik for at tjene. For mit eget vedkommende hænger regnestykket slet ikke sammen, så hvis jeg bliver valgt, skal jeg regne med at gå fra 50-60 timer om ugen til måske 70-80.

- Læg så hertil, at politikere bliver eksponeret på de sociale medier, hvor tonen er hård. Hvis ikke man bryder sig om de barske kommentarer, som ind imellem kan læses på Facebook, så tæller det med som et minus, når man skal træffe valget om at stille op. Og så er der en del, der bakker ud, siger Venstres formand.