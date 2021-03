70 borgere blev vaccineret på den første åbningsdag i lokalt center

Hun fortæller endvidere, at alle vacciner blev brugt, og der var nok til at 70 er blevet vaccineret. Det er Region Sjællands beslutning hvilken slags vaccine der bliver leveret, men naturligvis kun de godkendte.

Smil under mundbind Aase Nørhave på 81 og hendes mand Frede på 88 år har glædet sig siden de blev kontaktet for en uge siden.

- Jo, jo, og især vores børn er glade for at det blev vores tur. Så kan de jo se os igen, siger hun med et smil, som får mundbindet til at rykke sig adskillige gange.