64-årig kvinde anholdt ved supermarked

Klokken 14.46 anholdt og sigtede politiet en 64-årig kvinde fra Stevns for spirituskørsel i en personbil. Hun blev standset på p-pladsen foran et supermarked i Store Heddinge, hvor en alkometertest viste, at kvinden havde en promille over det tilladte.