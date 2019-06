600 besøgte frøavlens vugge

Se billedserie Der var indrettet parkeringspladser til mange biler, da knap 600 deltagere i Store Frødag onsdag samledes på Thinghøj på Tornebjergvej.

Stevns - 21. juni 2019 kl. 14:32 Af Henrik Fiske Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thinghøj et par kilometer uden for Store Heddinge var onsdag centrum for Store Frødag, hvor næsten 600 deltagere fra hele landet samt Sydsverige fik et fagligt indblik i, hvad moderne frøavl vil sige. Bag det store arrangement stod Østdansk Landboforening, hvor formand Jørgen Petersen lagde gård til. Han ejer Thinghøj, der er tidligere forsøgsgård, og driver landbruget sammen med sin: Christian Dalgaard Petersen, der bor på gården.

- En succes kort sagt. Jeg er virkelig stolt over de reaktioner, som vi har fået gennem hele dagen. Store Frødag er kulminationen på over tre års arbejde, og den indsats, der er lagt af bestyrelsen og vores flittige medarbejdere, har virkelig båret frugt, siger en tilfreds formand Jørgen Petersen.

Han beretter, at der kom tre busser med deltagere fra henholdsvis Sydsverige, Bornholm og Fyn. Hertil kommer en lang række deltagere i egen bil fra hele Sjælland og fra Jylland.

De mange hundrede besøgende blev klogere på frøproduktion og deltog i guidede ture til markforsøg.

- Vi har fremvist afpudsnings- og radrensningsforsøg. Økologisk demonstrationsmark med udlæg af strandsvingel og hvidkløver og demonstrationsparceller med bivenlige vildtafgrøder, efterafgrøder og meget mere. Vi har haft de skarpeste fagkonsulenter og forskere fra hele Danmark stående ude i forsøgene, og de har hver især givet frøavleren den nyeste viden med hjem. Og her glæder vi os over, at gæsterne har rost det høje faglige niveau, siger Jørgen Petersen.

De første forsøg på Thinghøj blev anlagt i 2017 - et år efter, at Christian og Jørgen Petersen sagde ja til at stå for frødagen. Det er resultaterne af disse forsøg, som onsdag blev vist frem af konsulenter og eksperter. I den store lade havde landboforeningen indrettet et Speakers Corner, hvor eksperter på skift kunne berette om deres arbejdsområder.

Også DLF Trifolium på Højerupvej var en del frødagen. Her på Boelshøj blev der dagen igennem holdt åbent for besøgende og vist resultater frem. Ifølge Jørgen Petersen havde mange af deltagerne her aldrig før besøgt forsøgsstationen.

Frøavlens vugge

Det er anden gang, at Store Frødag afvikles. Første gang var i 2014, hvor det ligeledes foregik på Stevns - nærmere bestemt hos Lars K. Hansen i Lyderslev.

- Stevns er jo frøavlens vugge, så det er meget naturligt for os at påtage os værtskabet, kommenterer Jørgen Petersen.

I modsætning til det første arrangement for fem år siden blev deltagerne i år opkrævet et gebyr på 350 kroner. Med i prisen var fri kaffe, øl, vand og pølser.

- Det har muligvis afholdt nogle fra at komme, at de skulle betale for fornøjelsen. Sidst betalte foreningen hele gildet, hvilket var en stor udskrivning. Dengang kom der 800, hvor vi i år kan glæde os over knap 600 glade deltagere - faktisk kom der lidt flere, end vi havde forventet. Så man kan jo næsten gå på vandet, siger Jørgen Petersen.