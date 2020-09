56-årig mand frifundet i sag om onani foran to teenagepiger

En mand med bopæl i Køge blev i marts måned anholdt og sigtet for at have onaneret foran to piger på Hårlev Station. Nu har sagen været for ved Retten i Roskilde, hvor han blev frifundet.

Han var meget beruset den dag i starten af marts, hvor han blev anholdt af politiet. Dagens efter fremgik det af politiets døgnrapport, at en beruset mand med bopæl i Køge over et par dage gjort sig lidt mere end uheldigt bemærket på sin tur rundt i Hårlev.