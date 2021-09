Se billedserie 55 lodsejere ved Stevns Klint slæber Miljø- og Fødevareklagdenævnet i retten efter at have fået fri proces til at føre deres sag ved de civile domstole, hvor de kæmper om retten til deres egen jord. Foto: Erik Nielsen

55 lodsejere stævner ankenævn ved domstol: Fredning af Stevns Klint skal erklæres ugyldig

Stevns - 16. september 2021

55 navngivne lodsejere har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet i en civil retssag ved Retten i Roskilde, efter de har søgt og fået fri proces af Procesbevillingsnævnet. De vil have klagenævnets fredningsafgørelse vedrørende Stevns Klint omgjort og kendt ugyldig.

Procesbevillingsnævnet har givet de 55 lodsejere langs med Stevns Klint fri proces til at føre sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og nu har advokat Håkun Djurhuus stævnet nævnet med påstand om, at deres afgørelse i fredningssagen vedrørende verdensarven Stevns Klint skal erklæres ugyldig.

- Jeg mener, lodsejerne har en rigtig god sag. Og det kan man jo også konkludere, at Procesbevillingsnævnet synes, da de mener, at sagen har så principiel værdi, at de har givet lodsejerne fri proces til at føre sagen ved de almindelige domstole. Det ville de ikke have gjort, hvis der ikke var en stor sandsynlighed for, at lodsejerne vinder sagen. Det er jo offentlige midler sagen nu skal føres for, siger Håkun Djurhuus til DAGBLADET.

En unødvendig fredning Ligesom sine klienter mener advokaten, at fredningen helt notorisk ikke har været nødvendig og hele forløbet har været meget atypisk, hvis man kigger helt tilbage til den første afgørelse fra 2004, som endte med, at en fredning blev afvist af det daværende Naturklagenævn.

- Og nu er der pludselig blevet inddraget store arealer med landbrugsjord, som klagenævnet på aktivistisk vis har fået skrevet ind i fredningsafgørelsen, selvom det ikke var en del af afgørelsen fra Fredningsnævnet. Det er et særsyn, og det er i bund og grund en løjerlig sag, der bliver brugt som et skrækeksempel på, hvordan man ikke skal gennemføre en fredningssag, siger Håkun Djurhuus, der peger på, at der hele vejen igennem har været en vilje til frivillige aftaler, så derfor er det en krænkelse af den privat ejendomsret, når man på denne måde vil ekspropriere lodsejernes ejendom.

Principiel sag Derfor gør han også gældende i sin stævning af Miljø- og Fødevareklagenævnet, at sagen har stor principiel værdi, og at afgørelsen har betydning for overholdelsen af grundlovens paragraf 73. Sagen handler derfor om »et intensivt og ulovligt indgreb i lodsejernes ejendomsret«, som det hedder i stævningen.

- Det giver ikke nogen mening, at sagen på det helt samme retsgrundlag blev afvist i 2004. Dengang blev afgørelsen ikke prøvet ved de almindelige domstole, og afgørelsen var derfor det man kalder retskraftig. Også dette gør denne sag helt principiel, konkluderer advokaten for de i alt 55 lodsejere ved klinten, der er organiseret i Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti.

Sagen ligger lige nu til et skriftligt genmæle fra sagsøgte ved byretten i Roskilde, hvor advokaten Louise Solvang Rasmussen for Miljø- og Fødevareklagenævnet har søgt om udsættelse. Det har de fået frem til fredag 24. september, hvor nævnets svar skal være sendt til Retten i Roskilde.

Håkun Djurhuus har dog allerede i sin stævning begæret sagen henvist til såkaldt førsteinstans-behandling i Østre Landsret.

- Det gør jeg, fordi vi ønsker sagen behandlet af tre dommere fra en start i stedet for en enkelt, som det typisk vil være i byretten. Derudover så kan man også få sagen prøvet ved Højesteret i anden instans. Det giver derfor god mening at starte sagen i landsretten.

Sagde nej til kompromis Frank Elmer, der er formand for Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti, mener det er mærkeligt, at de har været nødt til at bringe sagen helt hertil.

- Vi kom med et vidtgående kompromis op til afgørelsen i klagenævnet. Det gjorde vi, fordi vi alle er trætte af denne sag og godt vil have den afsluttet. Vi mener i bund og grund, at fredningen er helt unødvendig og har været det hele tiden. Men når der nu også kommer en bræmme til et såkaldt kalkoverdrev, som aldrig har eksisteret ved klinten, men nu skal etableres, og hvor der bliver beslaglagt en stor del af vores jord, så bliver vi nødt til at sætte bremsen i og gå videre med sagen. Også selvom det for os er helt ulogisk og mærkeligt, forklarer Frank Elmer over for DAGBLADET.

Ikke opsættende virkning Sagen har ikke opsættende virkning, så forvaltningen i Stevns Kommune går videre med oplægget fra fredningsafgørelsen oplyses det over for avisen.

- Det er kommunens selvfølgelig fri til at gøre, da der ligger en afgørelse. Men vi har foreslået kommunen at vente til retssagen er afgjort, da de ellers risikerer at skulle retablere store arealer. Og hvem kommer til at betale for det. Det gør alle skatteborgerne i kommunen. Derfor vil det selvfølgelig være mest fornuftigt at vente på en domstolsafgørelse, så pengene ikke er spildt. Kommunen har jo brugt ret mange af borgernes penge på det her i forvejen, siger formanden for lodsejerforeningen, der forventer at han og de 54 andre sagsøgere får 100 procent medhold i retten.