Artiklen: 52-årig kvinde dømt for at bruge bilen som våben

Under en indlæggelse på hospitalet tilkendegav en 52-årig kvinde flere gange i vidners påhør, at hun ønskede sin eks-kæreste død, og hun indrømmede også her, at hun havde forsøgt at slå ham ihjel.