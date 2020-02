50 år med Rotary i Hårlev og Karise blev fejret på slotskro

- Jeg må sige, at jeg er blevet meget overrasket over at se, hvor stor en betydning, det er for et ungt menneskes fremtid, at have været sendt ud til fremmede omgivelser med en anden kultur og et sprog, de ikke forstår. Det er tydeligt, at de lærer meget ved at bo med værtsfamilierne, ved at gå i skole med danske unge og ved at blive medlem af en Rotary Klub i et fremmed land. Det er vi stolte af at kunne bidrage til, understregede Hans Jørgen Rasmussen ved jubilæumsfesten på slotskroen lørdag 25. januar.